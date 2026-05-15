Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае отремонтируют дорогу Старая Еловка — Мендельский

Полностью завершить работы на участке планируют к концу августа.

Ремонт дороги Старая Еловка — Мендельский начался в Бирилюсском округе Красноярского края по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Работы выполнят на участке с 5-го по 11-й км. Специалисты обновят дорожную одежду на отрезке между деревней Старая Еловка и селом Орловка — там уложат новое асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины, очистят кюветы и установят новые знаки. Полностью завершить ремонт планируется к концу августа.

Напомним, всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году работы запланированы на 59 объектах региональной дорожной сети. Мастера восстановят 168 км покрытия дорог, а также введут в эксплуатацию 250 пог. м мостовых сооружений.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.