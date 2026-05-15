В Красноярском крае отремонтируют дорогу Старая Еловка — Мендельский

Ремонт дороги Старая Еловка — Мендельский начался в Бирилюсском округе Красноярского края по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Работы выполнят на участке с 5-го по 11-й км. Специалисты обновят дорожную одежду на отрезке между деревней Старая Еловка и селом Орловка — там уложат новое асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины, очистят кюветы и установят новые знаки. Полностью завершить ремонт планируется к концу августа.
Напомним, всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году работы запланированы на 59 объектах региональной дорожной сети. Мастера восстановят 168 км покрытия дорог, а также введут в эксплуатацию 250 пог. м мостовых сооружений.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.