Что делать при получении красной платежки за коммунальные услуги

Жители России иногда получают красные платежки за ЖКУ. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил, что такой цвет — сигнал о долге более трех месяцев.

Источник: РИА "Новости"

Жители России иногда обнаруживают в почтовых ящиках платежные документы за жилищно‑коммунальные услуги необычного — красного — цвета. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил агентству «Прайм», в чем смысл такого оформления и как правильно реагировать на подобное уведомление.

Красный бланк — не просто дизайнерское решение, а специальный визуальный сигнал. Его направляют тем, кто не вносил платежи более трех месяцев подряд. Так управляющие организации стараются привлечь внимание собственника: яркий цвет помогает выделить документ среди остальной корреспонденции и напоминает о накопившемся долге. При этом требования оплатить задолженность и возможные санкции со стороны поставщика услуг полностью соответствуют закону.

Эксперт подчеркивает: увидев красную квитанцию, не стоит сразу паниковать. Первым делом нужно проверить корректность начислений. Технические ошибки не исключены — например, сумма может оказаться завышенной из‑за сбоя в системе. Чтобы разобраться в ситуации, можно:

  • сравнить текущий платеж с суммами за предыдущие периоды;
  • уточнить данные через систему ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги. Дом»;
  • запросить у управляющей организации акт сверки.

Если проверка подтвердила наличие долга, а сразу погасить его не получается, Бондарь рекомендует обратиться в управляющую компанию с просьбой о реструктуризации. Зачастую организации готовы пойти навстречу добросовестным плательщикам, которые временно испытывают финансовые трудности, и предложить вариант рассрочки. Такой подход позволяет решить проблему цивилизованно и избежать дальнейших осложнений.