Что делать при получении красной платежки за коммунальные услуги

Жители России иногда обнаруживают в почтовых ящиках платежные документы за жилищно‑коммунальные услуги необычного — красного — цвета. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил агентству «Прайм», в чем смысл такого оформления и как правильно реагировать на подобное уведомление.
Красный бланк — не просто дизайнерское решение, а специальный визуальный сигнал. Его направляют тем, кто не вносил платежи более трех месяцев подряд. Так управляющие организации стараются привлечь внимание собственника: яркий цвет помогает выделить документ среди остальной корреспонденции и напоминает о накопившемся долге. При этом требования оплатить задолженность и возможные санкции со стороны поставщика услуг полностью соответствуют закону.
Эксперт подчеркивает: увидев красную квитанцию, не стоит сразу паниковать. Первым делом нужно проверить корректность начислений. Технические ошибки не исключены — например, сумма может оказаться завышенной из‑за сбоя в системе. Чтобы разобраться в ситуации, можно:
- сравнить текущий платеж с суммами за предыдущие периоды;
- уточнить данные через систему ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги. Дом»;
- запросить у управляющей организации акт сверки.
Если проверка подтвердила наличие долга, а сразу погасить его не получается, Бондарь рекомендует обратиться в управляющую компанию с просьбой о реструктуризации. Зачастую организации готовы пойти навстречу добросовестным плательщикам, которые временно испытывают финансовые трудности, и предложить вариант рассрочки. Такой подход позволяет решить проблему цивилизованно и избежать дальнейших осложнений.