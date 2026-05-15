В Евпатории пройдут курсы повышения квалификации по госзакупкам

Курсы повышения квалификации, посвященные государственным и корпоративным закупкам, пройдут с 20 по 22 мая в Евпатории. Занятия организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономического развития Республики Крым.
Образовательная программа «Тендеры и закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ» рассчитана на желающих повысить профессиональные компетенции, а также получить практические навыки участия в торгах. Обучение бесплатное для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в Крыму, но не более двух участников от одной организации.
Курсы пройдут на базе центра «Мой бизнес» по адресу: Евпатория, ул. Революции, 50/5. Для участия заранее нужно зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.