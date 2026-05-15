В Зеленодольском районе Татарстана открыли новую базу отдыха

Новую базу отдыха «На Рахате» открыли в Зеленодольском районе Татарстана при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в государственном комитете республики по туризму.
Для гостей доступны домики вместимостью до двух взрослых и двух детей. Каждый номер отличается авторским дизайном и посвящен одной из знаковых достопримечательностей региона. У домиков есть террасы — как общие, так и отдельные. На территории расположены бани с панорамным видом на Волжский залив, кафе для проведения мероприятий и собственный благоустроенный пляж.
Помимо размещения, база отдыха предлагает разнообразные услуги: от профессиональных банщиков и ведущих до проката снаряжения для водных развлечений. Кроме того, гости Зеленодольского района могут посетить остров-град Свияжск, Раифский Богородицкий мужской монастырь XVII века, Волжско-Камский заповедник, а также Астрономическую обсерваторию имени Энгельгардта.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.