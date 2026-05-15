Путин поручил ускорить внесение изменений по конструкциям от затопления.

Кроме того, Путин рекомендовал Госдуме совместно с правительством при подготовке к рассмотрению проекта «О внесении изменения в статью 671 Водного кодекса РФ» предусмотреть дополнительные меры, исключающие возможность освоения зон затопления, подтопления до обеспечения инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод, а также при необходимости внесение соответствующих изменений в законодательство о градостроительной деятельности и земельное законодательство. Срок исполнения — 1 августа 2026 года.