В Ленобласти в конце мая пройдет обучающая программа «Мама-предприниматель»

Региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель» состоится в Ленинградской области с 25 по 29 мая. Обучение проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка.
К участию приглашаются женщины, проживающие и зарегистрированные на территории области, находящиеся в декретном отпуске или имеющие детей в возрасте до 18 лет. Также участницы должны иметь зарегистрированный бизнес сроком не более 3 лет или бизнес-идею, направленную на его создание.
Заявки на региональный этап принимаются до 18 мая на сайте. В ходе обучения участницы представят комиссии итоговый проект. Лучшая работа получит денежный приз 150 тыс. рублей на развитие бизнеса.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.