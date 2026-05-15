В Иркутской области обновят 5 участков дорог к образовательным учреждениям

Пять участков региональных дорог, ведущих к образовательным учреждениям, отремонтируют в этом году в Иркутской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
В нормативное состояние приведут объекты в Ольхонском, Тайшетском, Жигаловском, Нижнеудинском и Братском районах. Общая протяженность дорог составит более 45,6 км.
«Многие школы в Иркутской области находятся в сельской местности. Региональные трассы являются единственным путем для подвоза детей на уроки. Своевременный ремонт таких дорог напрямую способствует соблюдению безопасности при перевозке школьников, доступности образования и созданию равных условий для учащихся из отдаленных территорий», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.
Так, в рабочем поселке Квиток Тайшетского района отремонтируют участок дороги Тайшет — Чуна — Братск, проходящий через улицу Октябрьскую, где расположена Квитокская средняя школа № 1. На дороге обновят асфальтобетонное покрытие, а также оборудуют два остановочных пункта. В поселке Хужир Ольхонского района работы выполнят на участке автодороги Баяндай — Еланцы — Хужир протяженностью 1,6 км. Он проходит по главной улице населенного пункта и ведет к Хужирской средней школе.
В Жигаловском районе проведут капитальный ремонт участка автодороги Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово протяженностью 23,5 км. По нему проходит маршрут школьного автобуса из деревни Заплескина до села Петрово. Кроме того, работы выполнят и на трассе Нижнеудинск — Порог в Нижнеудинском районе, а также на автодороге «Подъезд к селу Тангуй» в Братском районе.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.