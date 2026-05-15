Новосибирский завод оптимизирует производство железобетонных изделий

Производственно-торговая компания «Евробетон» из Новосибирска планирует нарастить объем выпуска железобетонных изделий на 25% в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Региональном центре компетенций (РЦК) Новосибирской области.
При поддержке экспертов РЦК сотрудники оптимизируют производство железобетонных изделий, объем выпуска которых в прошлом году составил более 33,8 тыс. штук. При этом производственные мощности компании позволяют изготавливать 45 тыс. таких изделий.
«Мы уже завершили первый модуль обучения и сейчас приступаем к диагностике пилотного потока. Будем строить карту потока, проводить хронометражи, вводить производственный анализ — внедрять инструменты бережливого производства. Кроме того, разработаем план-график мероприятий для устранения тех потерь, которые обнаружим в процессе диагностики», — отметил руководитель проектов РЦК Андрей Маськов.
Также в ходе участия в проекте компания снизит время протекания процесса, увеличит выработку сотрудников и загрузку оборудования. Напомним, узнать подробные условия участия в федеральном проекте и подать заявку можно на платформе производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.