Международный фестиваль «Интермузей БРИКС+» пройдет с 20 по 23 мая

Например, в рамках фестиваля в Новой Третьяковке 22 мая ведущие эксперты индустрии обсудят развитие и создание детских культурно-просветительских центров, которые открываются по всей стране по национальному проекту «Семья». Спикеры расскажут о том, как детские центры меняют всю музейную среду для младших посетителей, какие форматы успешно работают с особыми потребностями детей и каким образом такие пространства помогают семьям сделать культуру регулярной частью жизни, а не исключительным событием.