Международный фестиваль «Интермузей БРИКС+» пройдет с 20 по 23 мая

Программа каждого дня представлена тремя форматными блоками, каждый из которых нацелен на свою целевую аудиторию слушателей и охватывает ключевые аспекты развития музеев. Будут проводиться отраслевые конференции, дискуссии и нетворкинг.
Например, в рамках фестиваля в Новой Третьяковке 22 мая ведущие эксперты индустрии обсудят развитие и создание детских культурно-просветительских центров, которые открываются по всей стране по национальному проекту «Семья». Спикеры расскажут о том, как детские центры меняют всю музейную среду для младших посетителей, какие форматы успешно работают с особыми потребностями детей и каким образом такие пространства помогают семьям сделать культуру регулярной частью жизни, а не исключительным событием.
С 19 по 23 мая в ходе фестиваля также состоится ежегодный форум «Музейный гид» Фонда Потанина. В программе — много креативных форматов, которые позволяют по-новому взглянуть на музейное дело и роль музейного специалиста: спектакли, кинопоказы, музейные дегустации и гастрономические практики как часть культурного опыта. Церемония награждения победителей конкурсов программы Фонда Потанина «Музей без границ» пройдет 21 мая, а 20−22 мая победители грантовых конкурсов фонда станут гостями культурных площадок города.
Для участия в мероприятиях форума необходимо зарегистрироваться на сайте. Актуальная программа, список участников форума и полезные материалы будут опубликованы дополнительно.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.