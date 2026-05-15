Новосибирский завод металлоконструкций внедрит цифровой контроль качества

Производитель металлоконструкций «Металлостандарт» из Новосибирска планирует внедрить машинное зрение для контроля качества продукции в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Региональном центре компетенций (РЦК) Новосибирской области.
«Мы хотим внедрить систему машинного зрения или иной цифровой продукт, который сможет на основе загруженных в него 3D-чертежей сканировать готовые изделия и выявлять неточности сборки вплоть до миллиметра. По сути, эта система возьмет на себя часть задач контроля качества. Так мы сможем исключить ошибки на производстве, привести все изделия к единому стандарту и повысить качество продукции», — отметил руководитель компании Игорь Казанцев.
В месяц предприятие производит более 1 тыс. тонн изделий, которые поставляет по всей России для строительства объектов разной сложности и направленности. В их числе складские помещения, крупные горно-обогатительные комбинаты, а также социальные объекты: школы, детские сады и спортивные сооружения. На многих объектах вносить изменения в конструкции недопустимо, поэтому контроль качества изделий крайне важен.
