Почти 3 тыс. кузбасских студентов оценили перспективы трудоустройства

Участие в анкетировании по оценке перспектив трудоустройства в ходе проекта по маршрутизации молодежи прошли почти 3 тысячи студентов Кузбасса, сообщили в региональном министерстве социальной защиты населения. Работа проводится кадровым центром в ссузах и вузах области в течение 2026 года в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры».
На основе данных из анкет опрошенных студентов служба занятости организует адресную работу с работодателями по трудоустройству выпускников.
«В рамках проекта по маршрутизации молодежи мы используем рискориентированный подход в работе со студентами, у которых могут возникать сложности с трудоустройством. Помощь им будут оказывать персональные карьерные консультанты, которые подберут индивидуальные меры поддержки и сервисы и помогут устроиться на работу», — отметила директор регионального кадрового центра Галина Чайка.
Исследование оценки перспектив трудоустройства студентов необходимо для повышения шансов учащихся найти подходящую работу и их адаптации в профессиональной деятельности. Тем, кто не определился с местом будущей работы, будет предложена индивидуальная программа сопровождения от кадрового центра. В нее включат профессиональную ориентацию, подбор стажировок, временной работы на лето, направление на практику, помощь при написании резюме и прохождении собеседований с работодателем, психологическую поддержку и многое другое. Отметим, сервисы по маршрутизации молодежи доступны на сайте.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.