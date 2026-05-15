В Крыму стартовал гастрономический проект «Вкусные истории Крыма»

К нему уже присоединились 20 ресторанов.

Источник: Национальные проекты России

Гастрономический проект «Вкусные истории Крыма» стартовал в Республике Крым при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма региона.

На первом этапе к «Вкусным историям Крыма» присоединились 20 ресторанов. Каждое заведение подготовило специальные сезонные гастропары: авторское блюдо из крымских продуктов и подобранный к нему напиток — например, чай, вино или лимонад. Такие предложения будут доступны по специальной цене только в рамках текущего сезона. При этом список участников в дальнейшем может расшириться.

Вся программа проекта выстроена вокруг пяти тематических сезонов, каждый из которых длится от полутора до двух месяцев и посвящен определенным продуктам. Кроме того, по итогам каждого сезона гости смогут принять участие в розыгрыше путевки в Крым. Чтобы присоединиться к проекту, достаточно выбрать ресторан-участник на странице.

«Разнообразие предложений даст возможность побольше узнать о крымских специалитетах и тех гостеприимных людях, которые с ними работают. Каждая гастрономическая пара как маленькая история о традициях и продуктах Крыма», — отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

