В Тюменской области обсудили развитие предпринимательства Ялуторовска

Развитие предпринимательства в Ялуторовске Тюменской области обсудили участники инвестиционной планерки. Ее организовали в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области».
Ключевые итоги работы за первый квартал 2026 года, а также дальнейшие планы представил заместитель главы города Ялуторовска Сергей Стрельников. Он отметил, что по итогам первых трех месяцев в городе зарегистрированы 1098 субъектов малого и среднего предпринимательства. Это на 27 больше, чем за аналогичный период 2025 года. Одновременно заметно выросло число самозанятых: их количество достигло 3214 человек, что на 961 больше прошлого года.
Положительную динамику отметили и в инвестиционной сфере. За отчетный период на территории Ялуторовска реализовали семь проектов. Благодаря им создали 71 рабочее место.
Наряду с сопровождением инвестпроектов в городе велась консультативная работа. За первый квартал специалисты провели 77 консультаций для предпринимателей. Такая поддержка помогала получать необходимую информацию о мерах господдержки, условиях ведения бизнеса и возможностях развития.
Отдельное внимание уделили перспективным направлениям для инвестиций. Среди приоритетных ниш для Ялуторовска обозначили строительство инфраструктуры, создание благоустроенной прибрежной зоны для отдыха и активного досуга, а также развитие объектов придорожного сервиса.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.