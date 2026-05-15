В Тюменской области обсудили развитие предпринимательства Ялуторовска

Ключевые итоги работы за первый квартал 2026 года, а также дальнейшие планы представил заместитель главы города Ялуторовска Сергей Стрельников. Он отметил, что по итогам первых трех месяцев в городе зарегистрированы 1098 субъектов малого и среднего предпринимательства. Это на 27 больше, чем за аналогичный период 2025 года. Одновременно заметно выросло число самозанятых: их количество достигло 3214 человек, что на 961 больше прошлого года.