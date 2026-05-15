До конца года в регионах России откроются еще 14 кампусов мирового уровня

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко провел совещание о реализации проектов по созданию кампусов мирового уровня и передовых школ. Он рассказал об открытии еще 14 кампусов до конца этого года, сообщили в Минобрнауки РФ.
«В рамках национального проекта “Молодёжь и дети” по поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина в России создается целое созвездие современных университетских кампусов. Результаты уже есть, их в том числе демонстрируем главе государства. Уже введено в эксплуатацию 33 объекта, еще 14 должны быть до конца года. Это практически 700 тысяч квадратных метров. На финишной прямой — кампусы в Калининграде и Новосибирске, объекты в Челябинске и Нижнем Новгороде. Прошу регионы подходить к этой работе максимально ответственно и соблюдать сроки», — приводятся слова Дмитрия Чернышенко.
Замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук добавил, что создание сети современных кампусов от Калининграда до Сахалина — это масштабный процесс, напрямую влияющий на качество жизни студентов, развитие науки и привлекательность регионов и страны. По каждому объекту работа ведется в круглосуточном режиме.
Так, проект межуниверситетского кампуса мирового уровня Челябинской области предусматривает создание восьми гостиниц, модульного конференц-зала, учебно-научного комплекса и реконструкцию лыжероллерной трассы. Кампус в Новосибирской области включает шесть объектов. Из них в 2024 году введены четыре объекта — учебный корпус и досуговый центр СУНЦ НГУ, комплекс общежитий и корпус поточных аудиторий Новосибирского государственного университета со студенческим проектным центром, научной библиотекой и переходом.
В проект кампуса БФУ им И. Канта в Калининградской области входят восемь объектов. Из них два — общая аудитория с библиотекой и многофункциональный центр — введены в эксплуатацию в 2024 году, а два общежития — в 2025 году. Кроме того, в апреле 2026 года построен Институт высоких технологий. Остальные три объекта еще строятся.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.