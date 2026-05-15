До конца года в регионах России откроются еще 14 кампусов мирового уровня

«В рамках национального проекта “Молодёжь и дети” по поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина в России создается целое созвездие современных университетских кампусов. Результаты уже есть, их в том числе демонстрируем главе государства. Уже введено в эксплуатацию 33 объекта, еще 14 должны быть до конца года. Это практически 700 тысяч квадратных метров. На финишной прямой — кампусы в Калининграде и Новосибирске, объекты в Челябинске и Нижнем Новгороде. Прошу регионы подходить к этой работе максимально ответственно и соблюдать сроки», — приводятся слова Дмитрия Чернышенко.