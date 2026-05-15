В Крыму в этом году модернизируют 13 музеев

Региональные и муниципальные музеи Республики Крым модернизируют в 2026 году. Работы пройдут в 13 учреждениях при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
Модернизация затронет Крымский этнографический музей, Центральный музей Тавриды, музеи в Саках, Евпатории, Симферополе, Армянске, Ялте, Феодосии и других городах и районах полуострова. Так, в историко-краеведческий музей Армянска уже закуплены современные системы хранения, стеллажи, интерактивная панель, освещение и компьютеры для фонда из более чем 8 тыс. экспонатов.
Техническое обновление для выставок и мероприятий получил и музей в Советском районе. Там создали патриотический комплекс, посвященный специальной военной операции, и установили новые экспозиционные витрины. В Нижнегорский историко-краеведческий музей приобрели интерактивный стол, который позволит рассказывать посетителям о предметах, не представленных в основной экспозиции, и подробнее знакомить гостей с историей экспонатов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.