На одной высоте: как компании, вузы и операторы развивают дроносферу

В решении самых разных задач — от аэрофотосъемки и поиска пропавших людей до анализа почвы и ветряных турбин — помогают беспилотники. Для них находится все больше работы. И чтобы дроны выполняли свои функции быстрее и точнее, разработчики создают новые модели при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
Для непрерывного развития беспилотных технологий необходимы современные материалы и оборудование, а главное — квалифицированные специалисты. Подробнее о том, как компании, вузы и разработчики объединились, чтобы эффективнее повышать навыки, строить карьеру и развивать дроносферу, — в нашем материале.
Запрос на развитие отрасли.
В 2025 году в нашей стране создали Цифровой реестр кадров БАС. Это платформа, на которой собрались все участники беспилотной отрасли. Зарегистрироваться на портале могут предприятия, специалисты, представители власти, учебные заведения и студенты.
По данным разработчика платформы, Университета 2035, в Цифровом реестре кадров БАС уже более 230 организаций и свыше 30 тыс. пользователей. Здесь компании размещают вакансии и находят нужных экспертов, а начинающие и опытные специалисты строят карьеру. Система аккумулирует в одном месте информацию о программах обучения, вакансиях, мероприятиях и квалификациях.
«Задача реестра — стать полноценной экосистемой, которая объединит всех участников рынка. Его основная целевая аудитория — граждане, желающие развиваться в сфере БАС, образовательные организации, компании — БАС-работодатели, организаторы мероприятий и соревнований, экспертные центры в отрасли. Образовательный сегмент представлен в реестре очень широко — это более 100 программ, на которые мы уже получили свыше 4 тысяч заявок на обучение», — рассказал директор Центра компетенций по БАС Университета 2035 Алексей Степанов.
Основные разделы платформы включают вакансии, аналитические материалы, новости, мероприятия, обучение, квалификации. Предложения о работе фильтруются по графику, региону и другим параметрам. Соискатель может отобрать вакансии по профилю деятельности, графику работы, региону и другим параметрам. Планируется, что с каждым годом на платформе будет доступно все больше разных функций.
«Единое окно» доступа к БАС.
В реестр уже вошел Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова. Вуз выступает ключевой площадкой в регионе, где готовят специалистов по федеральному проекту «Кадры для БАС». Кроме того, в прошлом году по результатам конкурсного отбора университет стал провайдером по обучению молодежных инженерных команд.
Всего на базе университета по программам дополнительного профессионального образования уже подготовили и выпустили более 800 специалистов в сфере беспилотных авиационных систем. Регистрация на платформе реестра поможет вузу совершенствоваться через изучение рынка образовательных услуг в сфере БАС.
«Цифровой реестр кадров БАС — это “единое окно” доступа к беспилотию России, позволяющее найти не только кадры и образовательные программы от ведущих вузов страны, но и современные технические решения, продукцию в сфере БАС, интересные проекты и партнеров», — отметил руководитель направления БАС в университете Ислам Саламов.
Кроме продвижения собственных обучающих программ, в вузе с помощью реестра надеются найти квалифицированных преподавателей и инструкторов по дронам, а также специалистов по разработке, изготовлению и тестированию микропроцессорных устройств.
Новый уровень квалификации сотрудников.
Эксперты в области разработки и эксплуатации БАС, программного обеспечения и инженерии также востребованы в «Геоскан». Это российская группа технологических компаний, которая занимается в Москве созданием и производством беспилотников, малых космических аппаратов, авионики, средств беспроводной связи, сенсоров для беспилотных авиационных систем. С учетом широкого круга практических задач в «Геоскан» рассматривают Цифровой реестр кадров БАС как важный элемент формирования отраслевой экосистемы.
«Он [Цифровой реестр] повышает прозрачность квалификаций специалистов и дает возможность масштабировать востребованные образовательные программы. Для компании это дополнительный инструмент выстраивания системной работы с кадрами и профессиональным сообществом», — отметил руководитель отдела образовательных услуг компании «Геоскан Москва» Никита Попов.
Сегодня «Геоскан» вместе с вузами и институтами развития активно готовит кадры для беспилотной отрасли, помогает будущим сотрудникам прокачивать инженерное мышление, способность работать на стыке технологий и прикладных задач. В дальнейшем компания планирует использовать реестр, чтобы еще больше заниматься обучением начинающих специалистов отрасли, продвигать свои курсы и участвовать в проектах, которые делают беспилотники популярнее. А пока платформа помогает налаживать контакты с профессионалами и договариваться о сотрудничестве с учебными центрами.
Планирует упростить подбор кадров с помощью Цифрового реестра и «Лаборатория будущего» — разработчик беспилотников и роботизированных комплексов для энергетики, промышленности и других сфер из Свердловской области. С 2019 года компания занимается проектами не только в России, но и в Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии, Вьетнаме, Турции, Казахстане. Также эксперты предприятия продолжают развивать Центр компетенций в области БАС на Урале. Там на базе собственной Академии беспилотных авиационных систем компания готовит операторов дронов.
«Мы недавно включились в Цифровой реестр кадров БАС и рассматриваем его как инструмент системной работы с квалификациями специалистов. Для нас это возможность в ближайшее время прозрачно подтверждать уровень подготовки наших сотрудников и выпускников, а также выстраивать более понятное взаимодействие с заказчиками. Ожидаем, что реестр упростит подбор специалистов под задачи, сократит время на проверку компетенций и усилит доверие к нам как к организации», — отметила руководитель департамента Академии беспилотных авиационных систем Светлана Исмагилова.
С 2024 года российские компании, конструкторы, развивающие дроносферу, могут воспользоваться поддержкой нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Разработчики коптеров могут получить грант до 100 млн рублей на оформление документов или 250 млн рублей на сертификацию. У продавцов беспилотников есть право компенсировать часть недополученной прибыли от скидок, у резидентов научно-производственных центров — до 90% затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. А сторонние компании могут взять в лизинг российские беспилотники по льготной ставке.
Чтобы заниматься бизнесом в сфере производства БАС и комплектующих для них в нашей стране, необходимо оформить лицензию и получить разрешение. Ежегодно оформляется около миллиона таких документов. Реформа — проект по упрощению выдачи лицензий и разрешений — идет в России не первый год. Сегодня все данные можно получить на «Госуслугах». Количество бумаг, которые требуются для лицензий, уменьшилось в 2 раза, а для разрешений — в 1,5 раза.