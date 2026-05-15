В Заводоуковском городском округе Тюменской области обновили кадровый центр

Кадровый центр «Работа России» модернизировали в Заводоуковском городском округе Тюменской области. Работы прошли по нацпроекту «Кадры», сообщили в центре занятости населения региона.
Обновление было направлено на то, чтобы сделать получение услуг в сфере занятости более удобным, быстрым и доступным для жителей. Для этого в центре изменили организацию пространства: в здании и на прилегающей территории появилась понятная навигация, а внутри — функциональные зоны для разных категорий посетителей, в том числе для людей с инвалидностью и родителей с детьми.
Кроме того, в кадровом центре создали пространство для коллективных встреч с гражданами и работодателями. Это позволит проводить консультации, собеседования, профориентационные мероприятия и другие встречи в более комфортных условиях.
Особое внимание уделили цифровым сервисам. В центре появилась отдельная зона с компьютерами общего доступа, где посетители могут воспользоваться электронными услугами. При необходимости им помогает консультант, который объясняет, как работать с онлайн-сервисами и оформить нужные документы.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.