В КБГУ выявили мутации, присущие исключительно кавказским народам

Разработка ведется вместе с учеными из Санкт-Петербурга и специалистами онкодиспансера Кабардино-Балкарии.

НАЛЬЧИК, 15 мая. /ТАСС/. Ученые Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х. М. Бербекова (КБГУ) выявили мутации организма на примере рака груди у женщин, присущие исключительно кавказским народам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учебного заведения.

«Популярные в мире генетические тесты на рак молочной железы могут не сработать у жительницы Кабардино-Балкарии. Ученые КБГУ отмечают: у коренного населения Северного Кавказа есть свои, уникальные мутации, которых нет в западных базах данных. Игнорирование этого факта ведет к ошибочным выводам и пропущенным диагнозам», — рассказала доцент кафедры биологии, геоэкологии и молекулярно-генетических основ живых систем Института математики и естественных наук КБГУ, кандидат биологических наук Мадина Биттуева.

Вместе со своей командой она уже больше 10 лет изучает генетические причины рака молочной железы у жительниц республики. В базе данных исследовательской группы представлены 500 образцов крови: 250 от здоровых женщин и 250 от пациенток с подтвержденным диагнозом. Возраст участниц от 18 до 87 лет, все они проживают на территории Кабардино-Балкарии.

«Использовать западные генетические тесты как готовый шаблон для нашего региона — рискованно. Например, популярный в США тест на мутацию, характерную для евреев-ашкенази, у нас почти не работает — эта мутация почти не встречается. Человек видит отрицательный результат теста и думает, что опасности нет, а на самом деле он может быть носителем другой, “нашей” мутации», — отметила Биттуева.

Разработка ведется вместе с учеными из Санкт-Петербурга и специалистами онкодиспансера Кабардино-Балкарии. Оценивается большое количество факторов, в том числе наследственность, образ жизни и другие. Разработки исследователей публикуют в научных изданиях.

