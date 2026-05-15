В Югре восстановят более 20 тысяч гектаров леса в этом году

Отмечается, что по объему запланированных лесовосстановительных работ Югра в 2026 году занимает второе место среди регионов Уральского федерального округа. Больше лесов планируют восстановить только в Свердловской области — 30 тыс. га. На третьем месте находится Курганская область, где работы охватят 6,8 тыс. га. Всего в регионах Уральского федерального округа в этом году восстановят 68 650 га леса.