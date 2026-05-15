В Югре восстановят более 20 тысяч гектаров леса в этом году

Более 20 тыс. га леса восстановят в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2026 году. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.
Основной объем работ придется на естественное лесовосстановление — таким способом будет охвачено почти 13 тыс. га. Еще более 7 тыс. га восстановят искусственно, в том числе с использованием посадочного материала. Завершить работы планируют в середине октября 2026 года.
Помимо создания новых лесных культур специалисты посадят сеянцы на местах, где ранее высаженные деревья погибли или не прижились. Такие работы проведут на площади 11 тыс. га.
Для посадок будут использовать преимущественно сеянцы хвойных пород, выращенные в питомниках Уральского федерального округа. При этом автономный округ постепенно наращивает и собственное производство посадочного материала. Так, в 2026 году в питомниках, расположенных на территории Югры, подготовили более 5 млн саженцев.
«Наша задача — восстанавливать леса не меньше, чем происходит их сокращение вследствие естественной гибели лесов или промышленного освоения», — отметил первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Егор Збродов.
Отмечается, что по объему запланированных лесовосстановительных работ Югра в 2026 году занимает второе место среди регионов Уральского федерального округа. Больше лесов планируют восстановить только в Свердловской области — 30 тыс. га. На третьем месте находится Курганская область, где работы охватят 6,8 тыс. га. Всего в регионах Уральского федерального округа в этом году восстановят 68 650 га леса.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.