В Перми отремонтируют участок бульвара Гагарина

Специалисты отремонтируют участок бульвара Гагарина в Перми. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.
В этом году специалисты обновят участок от Южной дамбы до улицы Старцева протяженностью 600 м. В рамках ремонта на всех четырех полосах заменят дорожное покрытие, а также частично обустроят подходы к пешеходным переходам. Кроме того, специалисты установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.
Отмечается, что бульвар связывает между собой важные городские объекты. По нему курсируют автобусные и трамвайные маршруты, рядом расположены филиалы вузов, школы, детские сады, учреждения среднего профессионального образования, городская клиническая больница № 1 и отдел ГИБДД. Также поблизости находятся музей «Ретро-гараж» и Пермский планетарий.
Всего в этом году в Перми планируют обновить участки 15 улиц общей протяженностью более 12,8 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.