Международный день музеев отметят 18 мая

День музеев отметят во всем мире 18 мая. В России учреждения культуры модернизируют и развивают по национальному проекту «Семья», сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Посещать выставки, экспозиции и другие культурные события за счет средств федерального бюджета позволяет «Пушкинская карта». Это государственная программа популяризации культуры среди молодых людей от 14 до 22 лет. С помощью карты можно оплачивать билеты в театры, музеи, кинотеатры, филармонии и прочие учреждения. Например, в ближайшее время держатели Пушкинской карты смогут посетить выставку «Гамлет» в музее МХАТ или экспозицию «Оки связующая нить» в музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.
Кроме того, ежегодно Фонд Потанина проводит форум «Музейный гид», который объединяет музейных профессионалов и специалистов из смежных сфер. Для всех любителей театрального искусства фонд устраивает театральные гастроли «Города. Музеи. Сцены» — первую в России гастрольную программу для проектов, созданных в сотворчестве музеев и театров. Всего с апреля по декабрь 2026 года ожидается более 70 показов. Сейчас гастроли проходят в Москве, Великом Новгороде и Выборге.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.