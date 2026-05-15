Международный день музеев отметят 18 мая

Кроме того, ежегодно Фонд Потанина проводит форум «Музейный гид», который объединяет музейных профессионалов и специалистов из смежных сфер. Для всех любителей театрального искусства фонд устраивает театральные гастроли «Города. Музеи. Сцены» — первую в России гастрольную программу для проектов, созданных в сотворчестве музеев и театров. Всего с апреля по декабрь 2026 года ожидается более 70 показов. Сейчас гастроли проходят в Москве, Великом Новгороде и Выборге.