Главные новости за неделю 11−15 мая 2026 года

Трамп совершил трехдневный визит в Пекин
С 13 по 15 мая американский президент Дональд Трамп с командой Белого дома и американскими бизнесменами находился в Китае с государственным визитом. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал визит президента США в Пекин историческим, а сам Трамп охарактеризовал поездку как успешную и незабываемую.
Губернаторы Брянской и Белгородской областей ушли в отставку
Владимир Путин сменил губернаторов приграничных Белгородской и Брянской областей.
Лантратову назначили уполномоченным по правам человека в РФ
Государственная дума на пленарном заседании утвердила Яну Лантратову, представляющую фракцию «Справедливая Россия», на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Россия провела успешный пуск ракеты «Сармат»
Суд отправил Ермака под стражу с возможностью внесения залога
Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак был взят под стражу по решению суда.