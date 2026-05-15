Главные новости за неделю 11−15 мая 2026 года

Дайджест главных новостей 11—15 мая 2026. Рассказываем, чем запомнилась прошедшая неделя. Что происходило в России и мире — читайте в нашем материале.

Трамп совершил трехдневный визит в Пекин

Источник: AP 2024

С 13 по 15 мая американский президент Дональд Трамп с командой Белого дома и американскими бизнесменами находился в Китае с государственным визитом. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал визит президента США в Пекин историческим, а сам Трамп охарактеризовал поездку как успешную и незабываемую.

Губернаторы Брянской и Белгородской областей ушли в отставку

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин сменил губернаторов приграничных Белгородской и Брянской областей.

Лантратову назначили уполномоченным по правам человека в РФ

Источник: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Государственная дума на пленарном заседании утвердила Яну Лантратову, представляющую фракцию «Справедливая Россия», на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Россия провела успешный пуск ракеты «Сармат»

Источник: РИА "Новости"

Россия провела успешный испытательный пуск ракетного комплекса «Сармат», доложил президенту Владимиру Путину командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

Суд отправил Ермака под стражу с возможностью внесения залога

Источник: AP 2024

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак был взят под стражу по решению суда.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше