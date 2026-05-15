Лесные пожарные Иркутской области получили новые автомобили

На них они смогут добираться к местам возгораний.

Три новых автомобиля НефАЗ поступили в Иркутскую область по нацпроекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве лесного комплекса региона.

Транспорт уже прошел приемку. Его будут использовать для перевозки пожарных и техники между районами и к местам возгораний.

«Помимо уже приобретенной техники за счет дополнительного финансирования из федерального бюджета планируется приобрести пять грузопассажирских автомобилей, восемь квадроциклов и пять моторных лодок для водного патрулирования. Технику будут использовать в местах, ранее относившихся к зоне контроля, — малодоступных территориях, где ликвидация лесных пожаров крайне затруднена», — подчеркнул министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.

Кроме того, регион планирует приобрести пожарный автомобиль, 1352 единицы оборудования и 205 радиостанций. Новые поставки позволят усилить профилактику, мониторинг и тушение лесных пожаров, в том числе на удаленных и труднодоступных территориях.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.