Лесные пожарные Иркутской области получили новые автомобили

Три новых автомобиля НефАЗ поступили в Иркутскую область по нацпроекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве лесного комплекса региона.
Транспорт уже прошел приемку. Его будут использовать для перевозки пожарных и техники между районами и к местам возгораний.
«Помимо уже приобретенной техники за счет дополнительного финансирования из федерального бюджета планируется приобрести пять грузопассажирских автомобилей, восемь квадроциклов и пять моторных лодок для водного патрулирования. Технику будут использовать в местах, ранее относившихся к зоне контроля, — малодоступных территориях, где ликвидация лесных пожаров крайне затруднена», — подчеркнул министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.
Кроме того, регион планирует приобрести пожарный автомобиль, 1352 единицы оборудования и 205 радиостанций. Новые поставки позволят усилить профилактику, мониторинг и тушение лесных пожаров, в том числе на удаленных и труднодоступных территориях.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.