В Хельсинки отменили 400 пригородных автобусов из-за угрозы атаки БПЛА

Около 400 пригородных автобусов отменили рейсы в Хельсинки из-за предупреждения о возможной атаке беспилотников. Водители оставались дома с 5 до 10 утра, что вызвало задержки и опоздания на работу среди медиков и соцработников.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Утром в столице Финляндии произошел коллапс в работе общественного транспорта. Как сообщает Yle, около 400 пригородных автобусов не вышли на линию из-за предупреждения о возможной атаке беспилотников.

С 5 до 10 утра водители оставались дома, следуя полученным инструкциям. Это привело к опозданиям медицинских и социальных работников, а часть из них вообще не смогла добраться на работу.

Несмотря на масштабные меры предосторожности, ни одного беспилотника на территории страны так и не зафиксировали. Премьер-министр Петтери Орпо назвал тревогу оправданной, но признал необходимость доработать инструкции для граждан.

