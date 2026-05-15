В Хельсинки отменили 400 пригородных автобусов из-за угрозы атаки БПЛА

Утром в столице Финляндии произошел коллапс в работе общественного транспорта. Как сообщает Yle, около 400 пригородных автобусов не вышли на линию из-за предупреждения о возможной атаке беспилотников.
С 5 до 10 утра водители оставались дома, следуя полученным инструкциям. Это привело к опозданиям медицинских и социальных работников, а часть из них вообще не смогла добраться на работу.
Несмотря на масштабные меры предосторожности, ни одного беспилотника на территории страны так и не зафиксировали. Премьер-министр Петтери Орпо назвал тревогу оправданной, но признал необходимость доработать инструкции для граждан.