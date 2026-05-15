В Оренбургской области отремонтируют участок дороги Бузулук — Грачевка

Участок дороги Бузулук — Грачевка с 33-го по 38-й километр отремонтируют в Грачевском районе Оренбургской области. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона.
Работы на дороге уже начались. Сейчас специалисты расчищают полосу отвода от сорняков, подготавливают грунт и расширяют проезжую часть. Эти работы необходимы для организации временной схемы движения на период капитального ремонта: автомобили будут проезжать по одной полосе, а движение отрегулируют светофорами. Также специалисты приступили к снятию старого асфальтобетонного покрытия.
Дорога вошла в программу обновления в прошлом году: тогда в нормативное состояние привели 5 км от села Грачевка в сторону Бузулука. В дальнейшем маршрут планируют поэтапно отремонтировать на всем протяжении — это 42,1 км.
Он имеет большое значение для района. По этой дороге проходят школьные маршруты и доставляют пациентов в медицинские учреждения. Важна она и для межрегионального сообщения. Через эту дорогу транспорт выходит на федеральную трассу М-5 «Урал» в сторону Самарской области, а также на региональную дорогу Бугульма — Уральск, ведущую к Татарстану и границе с Казахстаном.
Всего в 2026 году в Оренбургской области планируют привести в нормативное состояние 165 км региональных и местных дорог. В том числе 24,3 км обновят в Оренбурге и Орске.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.