ВККС обсудит вопрос о прекращении отставки бывшего судьи Виктора Момотова

Ранее KP.RU сообщал, что Виктор Момотов был освобожден от должности председателя Совета судей и судьи Верховного суда России по решению ВККС в сентябре 2025 года. Уточняется, что причиной прекращения полномочий стало письменное заявление экс-судьи об отставке после иска Генпрокуратуры об изъятии активов главы Совета судей России.