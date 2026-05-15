ВККС обсудит вопрос о прекращении отставки бывшего судьи Виктора Момотова

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) обсудит вопрос о прекращении отставки экс-судьи Верховного суда России Виктора Момотова. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.
«Рассмотрение вопроса о прекращении отставки судьи на основании пункта 6 статьи 15 Закона Российской Федерации “О статусе судей в Российской Федерации”, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте коллегии.
Вопрос о прекращении отставки будет рассмотрен 25 мая на заседании ВККС.
Ранее KP.RU сообщал, что Виктор Момотов был освобожден от должности председателя Совета судей и судьи Верховного суда России по решению ВККС в сентябре 2025 года. Уточняется, что причиной прекращения полномочий стало письменное заявление экс-судьи об отставке после иска Генпрокуратуры об изъятии активов главы Совета судей России.