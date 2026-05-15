ЦБ оценил решение арбитража по иску к Euroclear на 18,2 трлн руб

Банк России удовлетворен решением Арбитражного суда Москвы, признавшего незаконность действий депозитария Euroclear, говорится в поступившем в РБК комментарии регулятора.
«При этом нужно иметь в виду, что итоговый текст решения не изготовлен, решение еще не вступило в силу, и Euroclear имеет право оспорить его, подав апелляционную жалобу», — сказали в Центробанке.
Там также отметили, что пока преждевременно говорить о том, каким образом будет исполняться решение суда, поскольку оно еще не вступило в силу.
Регулятор сообщил, что одновременно продолжает оспаривать действия ЕС в отношении суверенных активов ЦБ. Там напомнили, что в конце февраля Центробанк обратился в суд ЕС в Люксембурге с иском об отмене регламента Совета ЕС, который закрепил бессрочную заморозку российских средств и исключил возможность судебной защиты. Дело находится на рассмотрении, европейский суд предписал ответчику, Совету ЕС, предоставить свою позицию до конца мая.
ЦБ обратился в столичный арбитраж в декабре 2025 года с требованием взыскать с Euroclear убытки, причиненные блокировкой международных резервов России, размещенных на счетах депозитария. Сумма требований соответствовала примерно €200,1 млрд, включая €181,46 млрд реального ущерба и €18,64 млрд упущенной выгоды, писал РБК.
15 мая суд полностью удовлетворил иск Банка России к Euroclear Bank о взыскании 18,17 трлн руб. убытков, решив, что «право на справедливое судебное разбирательство было явно нарушено», сообщил РБК представитель ответчика Сергей Савельев. Разбирательство шло в закрытом режиме. Савельев уточнил, что бельгийский депозитарий намерен обжаловать это решение.
После введения санкций Евросоюза в феврале 2022 года значительная часть российских золотовалютных резервов оказалась заблокирована. Euroclear — крупнейший держатель таких денежных остатков. Российские власти неоднократно заявляли, что рассматривают заморозку этих активов как нарушение имущественных прав государства.
Иск ЦБ в московский арбитраж был подан после того, как Еврокомиссия предложила странам — членам ЕС два варианта финансирования Украины на предстоящие годы: привлечение заимствований на финансовом рынке под гарантии общеевропейского бюджета и выдачу «репарационного кредита» де-факто за счет замороженных в Евросоюзе российских суверенных активов (международных резервов).
Решение о «репарационном кредите» Украине не было поддержано, но ЕС принял решение о бессрочной заморозке российских резервов.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина после отказа ЕС от использования замороженных активов России говорила, что регулятор не собирается отзывать свои иски. «Как будет исполняться решение суда, как будет возмещаться ущерб, — это будет определено после того, как будет принято решение суда и после того, как оно вступит в законную силу», — отмечала она.
Банк России, по ее словам, также рассматривает возможность защиты интересов и в международных судах и арбитражах «с последующим приведением в исполнение актов таких судов и в других государствах».
