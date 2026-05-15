В Конго на фоне вспышки лихорадки Эбола погибли 65 человек

Лихорадка Эбола — это редкое, но очень тяжелое вирусное заболевание из группы геморрагических лихорадок, вызываемое вирусами рода Ebolavirus; оно характеризуется внезапным началом с высокой температурой, слабостью, головной и мышечной болью, затем быстро прогрессирует до рвоты, диареи, болей в животе, сыпи, нарушений функции почек и печени и нередко сопровождается внутренними и внешними кровотечениями. Средняя летальность оценивается примерно в 50%, а специфического широко доступного лечения пока нет, поэтому основой терапии остается интенсивная поддерживающая помощь — регидратация, контроль кровотечений и органной недостаточности.