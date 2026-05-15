В Конго на фоне вспышки лихорадки Эбола погибли 65 человек

В Демократической Республике Конго подтвердили вспышку лихорадки Эбола. Об этом сообщает Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (ACDC) в соцсети X.
По данным организации, вирус выявили в 13 из 20 взятых образцов. Всего врачи проверяют около 246 возможных случаев заражения. Сообщается о 65 умерших, включая четырех человек с подтвержденным диагнозом.
Больше всего заболевших выявили в районах Монгвалу и Рвампара в провинции Итури. Подозрения на заражение также появились в городе Буния, результаты анализов еще не готовы.
Из-за вспышки центр по контролю заболеваний готовится к срочной встрече с представителями Конго, Уганды, Южного Судана и международных организаций. Стороны обсудят усиление контроля на границах и недопустимость дальнейшего распространения вируса.
Лихорадка Эбола — это редкое, но очень тяжелое вирусное заболевание из группы геморрагических лихорадок, вызываемое вирусами рода Ebolavirus; оно характеризуется внезапным началом с высокой температурой, слабостью, головной и мышечной болью, затем быстро прогрессирует до рвоты, диареи, болей в животе, сыпи, нарушений функции почек и печени и нередко сопровождается внутренними и внешними кровотечениями. Средняя летальность оценивается примерно в 50%, а специфического широко доступного лечения пока нет, поэтому основой терапии остается интенсивная поддерживающая помощь — регидратация, контроль кровотечений и органной недостаточности.
В начале мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке хантавируса на круизном лайнере MV Hondius. Судно со 150 пассажирами и членами экипажа из 23 стран вышло из аргентинской Ушуайи в начале апреля и отправилось в путешествие через Атлантику. Во время рейса у нескольких человек появились симптомы тяжелого респираторного заболевания.
Позже ВОЗ заявила, что причиной вспышки стал штамм хантавируса «Андес». По данным организации, на борту зафиксировали одиннадцать возможных случаев заражения, девять из них подтвердились лабораторно. Три человека умерли.
Также недавно власти Таиланда подтвердили обнаружение нового штамма коронавируса у летучих мышей. По данным тайских властей, случаев передачи инфекции человеку пока не зарегистрировано.
