Во время воздушного боя с Вооруженными силами Украины (ВСУ) российские войска сбили вражеский самолет F-16 над Сумской областью. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он рассказал, что около 11:00 жители города Кролевец в Сумской области услышали сильный взрыв, а незадолго до этого самолет ВСУ с подвешенными ракетами, которые было видно с земли, пролетел над городом в сторону востока.
— Украинский самолет начал маневр уклонения, но не успел. По свидетельствам местных жителей, самолет разорвало пополам и обломки упали в поля за городом, — уточнил Лебедев.
По описаниям жителей Кролевца, украинским истребителем был F-16, летевший со стороны Нежина, где расположена одна из украинских авиабаз, передает РИА Новости.
14 мая российские войска нанесли удар по авиаремонтному заводу в Жулянах под Киевом, на котором ремонтируют американские истребители F-16, используемые в интересах украинских войск. Там же расположено производство беспилотников, которые ВСУ используют для атак по территории России.