«Огромное наследие»: Галибин раскрыл секрет правильного чтения главного романа Булгакова

«Вы знаете, вообще Булгаков всё время со мной, на самом деле. Я даже не думаю о том, что его нет, я думаю о том, что он есть. Потому что он вошёл в мою жизнь довольно давно, ещё в начале 90-х, когда я снялся в дипломной картине одного замечательного режиссёра. Это был диплом по рассказу “Красная корона”, мотивы которого есть и в “Белой гвардии”, и в других произведениях Булгакова», — рассказал актёр.
Галибин признался, что следит за биографией писателя и считает его наследие огромным. По его мнению, работы Булгакова необходимо изучать.
«Думаю, что жизнь у него была непростая. И всё, что он сделал, всё, что он написал, — это, конечно, наше огромное литературное наследие, которое надо изучать», — подчеркнул он.
При этом актёр призвал не приписывать Булгакову лишней мистики. Галибин уверен, что 90% из того, что приписывают Михаилу Афанасьевичу — миф. Всё потому, что писатель, несмотря на мистическую составляющую «Мастера и Маргариты», всё-таки был человеком очень начитанным, крайне образованным в литературе и обладавшим колоссальной творческой интуицией. Чтобы до конца понять роман, нужно много читать, в том числе литературу эпохи Возрождения, откуда классик черпал идеи.
«Я вообще люблю его творчество. “Мастер и Маргарита” — довольно глубокая вещь, в которой я продолжаю открывать для себя вещи, которые раньше не замечал. Но мне близок Булгаков именно как личность, огромная личность очень большого масштаба. Таких людей сейчас просто нет», — сказал Галибин.
Ранее сообщалось, что в России введут специальную маркировку для некоторых биографических книг, в том числе о Михаиле Булгакове и Владимире Высоцком. Речь идёт о тех произведениях, где упоминаются запрещённые вещества. В список попали биография Булгакова и книга о Высоцком авторства Владимира Новикова. Также маркировка затронет и другие книги из серии «Жизнь замечательных людей».
