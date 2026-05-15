В Красноярском крае запустили экологическую акцию по утилизации шин

Экологическая акция «Покрышкам крышка» стартовала в Красноярском крае в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
С 15 по 17 мая жители Красноярска, Дивногорска, Железногорска и Подгорного смогут сдать старые автомобильные шины на специализированную переработку. Такие сборы традиционно проводят весной, когда автовладельцы меняют сезонную резину. В этот период вопрос утилизации старых покрышек становится особенно актуальным: оставленные у мусорных контейнеров, в оврагах или гаражных массивах, они со временем становятся серьезной экологической проблемой.
При правильной утилизации покрышки можно использовать повторно. После переработки из них получают резиновую крошку, которую применяют для создания безопасных покрытий детских и спортивных площадок, а также различных резиновых изделий.
Сдать старые шины жители смогут на специально организованных площадках. В Железногорске пункт приема расположен по адресу: улица Красноярская, 9, строение 2. В Подгорном покрышки принимают на углу улиц Боровой и Строительной. В Красноярске площадка организована на парковке на Красной площади, а в Дивногорске — по адресу: Торговый порт, Нижний проезд, 12/2.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.