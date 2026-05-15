Девушка родила ребенка в подмосковной электричке

Пассажирка электрички родила ребёнка прямо в вагоне. Всё произошло вечером на подмосковной станции Софрино. Поезд держали до тех пор, пока младенец не появился на свет, пишет 112.
По словам очевидцев, состав остановили. В вагон зашли врачи скорой помощи. Остальные пассажиры начали выходить на платформу, чтобы не мешать медикам.
Роды прошли успешно. Поезд отправили только после того, как мать и новорождённого передали врачам.
