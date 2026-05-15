Суд приговорил двух членов РДК по делу о попытке отравить гумпомощь

1-й Западный окружной военный суд приговорил 20-летнего Рината Ильина и 22-летнего Никиту Красильникова к 15 и 16 годам лишения свободы по делу о госизмене, участии в террористической организации и подготовке теракта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга в телеграм-канале.
По версии следствия, в 2024 году Ильин и Красильников по заданию представителя запрещенной в России террористической организации следили за пунктом сбора гуманитарной помощи для военных и жителей ДНР, а затем приобрели более 27 кг токсичного вещества. Следствие утверждает, что фигуранты планировали отправить отравленные продукты в зону военной операции под видом гуманитарной помощи.
Суд постановил, что первые четыре года осужденные проведут в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.
В середине марта 2024 года суд в Санкт-Петербурге арестовал Ильина, Красильникова и Артема Щербакова по делу об участии в деятельности «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). По версии следствия, фигуранты планировали отравить продукты, предназначенные для добровольческого подразделения «Эспаньола» в Мариуполе.
Следствие утверждало, что подозреваемые проводили разведку пунктов сбора гуманитарной помощи, приобрели GPS-трекер и получили около 20 кг ядовитого вещества.
