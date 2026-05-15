В Нальчике проходит молодежный кинофестиваль «Кинокавказ-2026»

Северокавказский молодежный кинофестиваль «Кинокавказ-2026» проходит в Нальчике с 14 по 16 мая при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики.
Основной площадкой фестиваля стал Северокавказский государственный институт искусств. Там будут проходить показы, лекции, мастер-классы и творческие встречи. Участниками фестиваля стали молодые режиссеры, сценаристы, продюсеры и киноведы из регионов Северного Кавказа и других субъектов России.
В этом году в конкурсную программу вошли около 70 работ. За награды поборются короткометражные игровые, анимационные и телевизионные фильмы, документальные ленты, а также социальные видеоролики. Дополнением к конкурсным показам станет образовательная программа, которая позволит начинающим кинематографистам пообщаться с известными представителями отрасли и получить профессиональные рекомендации.
Среди специальных гостей фестиваля — народный артист России Андрей Соколов, режиссер Владимир Хотиненко, доцент ВГИКа Татьяна Яковлева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.