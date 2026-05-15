Лантратова: РФ передала Украине четырех эвакуированных жителей Сумской области

Российская сторона передала Украине четырех жителей Сумской области, которых ранее эвакуировали из зоны боевых действий. В свою очередь представители Киева передали письма российских военнопленных своим родственникам. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
— Четыре жителя Сумской области, оказавшиеся в зоне боевых действий, отправились на Украину. Они проживали в пунктах временного размещения Курской области, где были под покровительством нашей страны, — написала омбудсмен в своем канале в мессенджере МАКС.
Ранее Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих — Москва передала 526 тел погибших украинских боевиков и получила тела 41 бойца.
В тот же день российская сторона вернула с подконтрольной Киеву территории 205 военнослужащих и взамен передала такое же количество пленных украинских военных. При этом посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что Киев передал Москве нескольких военнопленных в критическом состоянии — некоторые из возвращенных находились на грани жизни и смерти.