Лантратова: РФ передала Украине четырех эвакуированных жителей Сумской области

Российская сторона передала Украине четырех жителей Сумской области, которых ранее эвакуировали из зоны боевых действий. В свою очередь представители Киева передали письма российских военнопленных своим родственникам. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

— Четыре жителя Сумской области, оказавшиеся в зоне боевых действий, отправились на Украину. Они проживали в пунктах временного размещения Курской области, где были под покровительством нашей страны, — написала омбудсмен в своем канале в мессенджере МАКС.

Ранее Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих — Москва передала 526 тел погибших украинских боевиков и получила тела 41 бойца.

В тот же день российская сторона вернула с подконтрольной Киеву территории 205 военнослужащих и взамен передала такое же количество пленных украинских военных. При этом посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что Киев передал Москве нескольких военнопленных в критическом состоянии — некоторые из возвращенных находились на грани жизни и смерти.

