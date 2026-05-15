В Каменской больнице на Алтае медосмотры прошли более 7500 человек

Более 7,5 тыс. человек прошли профилактические осмотры в Каменской межрайонной больнице Алтайского края с начала года, что соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В программу обследования входили консультации специалистов, анализы крови, ЭКГ, флюорография и другие исследования, которые назначаются с учетом возраста и пола пациента. Кроме того, мужчины и женщины могли пройти репродуктивную диспансеризацию.
Всего с начала года диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли уже более 280 тыс. жителей Алтайского края.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.