Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ к Euroclear на 18,2 трлн рублей

Напомним, ЦБ обратился в суд в конце 2025 года. Регулятор требовал взыскать с Euroclear убытки, которые были причинены блокировкой международных резервов России, размещённых на счетах депозитария. Исковые требования превысили 200 миллиардов евро. Euroclear фактически забрал у ЦБ РФ деньги и ценные бумаги в 2022 году. Сам депозитарий сослался на западные санкции. Он также перечислил Украине 6,6 млрд евро доходов от российских активов. Такая сумма указана в квартальном отчёте компании. Средства переводились в Европейский фонд для Украины с 15 февраля 2024 года.