В Саратове открыли мемориал аграриям времен Великой Отечественной войны

Памятный мемориал работникам агропромышленного комплекса времен Великой Отечественной войны открыли в музее под открытым небом Парка Победы в Саратове при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Саратовской области.
Мемориал посвящен труженикам агропромышленного комплекса, которые работали в тылу в годы Великой Отечественной войны, обеспечивали страну продовольствием, а затем участвовали в ее восстановлении в послевоенный период. Первый камень в основание памятного объекта заложили год назад, во время празднования 80-летия Великой Победы.
«Среди семидесяти двух имен, которые теперь увековечены в камне — комбайнеры, трактористы, телятницы, доярки, птичницы, агрономы, руководители колхозов и совхозов. Люди разных профессий и разных национальностей. Благодаря их героическому труду у солдат Советской армии был крепкий тыл и надежная опора. В сложнейших условиях работники агропромышленного комплекса обеспечивали страну продовольствием и восстанавливали ее в послевоенные годы», — подчеркнул министр сельского хозяйства Саратовской области Василий Котов.
Отмечается, что также планируется подготовить печатный и электронный буклеты с фамилиями и краткой информацией о Героях Социалистического Труда АПК. Кроме того, для учеников агротехнологических классов и профильных образовательных учреждений будут организовывать образовательные экскурсии к Доске почета.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.