«Большие проблемы»: Трамп призвал Британию изменить курс миграционной политики и энергетики

Президент США Дональд Трамп заявил, что у премьер-министра Британии Кира Стармера возникли большие проблемы из-за миграционной и энергетической политики страны. Слова американского лидера приводит пресс-пул Белого дома.
«У него большие проблемы», — говорится в сообщении.
Как уточняет источник, Трамп призвал Британию и ее премьер-министра изменить курс миграционной и энергетической политики в стране, чтобы наладить ситуацию.
Ранее KP.RU сообщал, что Великобритания столкнулась с глобальными проблемами, которые стали результатом решений в миграционной политике страны. Прибывающие в государство мигранты не считают нужным уважать местные законы, что грозит коренным изменением национального облика Британии через пару десятилетий.