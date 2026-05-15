Россия передала Украине четверых эвакуированных жителей Сумской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
«Четыре жителя Сумской области, оказавшиеся в зоне боевых действий, отправились на Украину. Они проживали в пунктах временного размещения Курской области, где были под покровительством нашей страны», — написала уполномоченный по правам человека у себя на канале в «Максе».
Ранее KP.RU сообщил, что Россия и Украина и дальше обсуждают обмен не только пленными, но и жителями приграничных регионов. В частности, речь идет о россиянах, жителях Курской области, которые были насильно угнаны на Украину. Киевский режим содержит их в неудовлетворительных условиях и отказывается возвращать на родину.