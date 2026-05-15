Болезненная худоба: кто из голливудских звезд «переборщил» с «Оземпиком»

Дочь Шэрон и Оззи Келли Осборн тоже не осталась в стороне. В 2024 году ее трансформация «взорвала» таблоиды: ей удалось сбросить 38 килограмм. Но в отличие от матери, Келли в восторге от такого эффекта. Она открыто заявляет, что «Оземпик» — это потрясающе, и не понимает, зачем люди выбирают «скучные тренировки», когда есть такой быстрый и легкий метод. Однако многим фанатам не понравились изменения. Они отметили, что на красной дорожке «Грэмми-2026» ее щеки выглядели настолько впалыми, а фигура — настолько хрупкой и болезненной, что артистку просто не узнавали.