Болезненная худоба: кто из голливудских звезд «переборщил» с «Оземпиком»

За последние годы среди голливудских звезд появился новый тренд на похудение с помощью препарата «Оземпик». Однако в некоторых случаях результат оказывался скорее негативным — знаменитости настолько увлеклись «чудо-средством», что их внешность стала скорее пугать. 10 звезд, которые сильно изменились под влиянием препарата, — в материале «Вечерней Москвы».
Шэрон Осборн.
Телеведущая и вдова музыканта Оззи Осборна Шэрон десятилетиями боролась со своим весом. Но в 2023 году она появилась на публике в виде, который шокировал многих ее поклонников. Ведущая призналась: она переборщила с «Оземпиком» и за четыре месяца сбросила 20 килограмм. В итоге ее вес упал до критических 45 килограмм. В интервью Осборн рассказала, что не планировала худеть настолько экстремально, но в итоге вышло именно так.
Теперь звезда не может набрать вес обратно, даже перестав делать уколы. Сейчас у нее запавшие глаза, истощенные руки и характерное «оземпиковое лицо». Осборн рассказывала и о других побочных эффектах препарата: ее тошнило неделями, а еда перестала приносить радость.
Келли Осборн.
Дочь Шэрон и Оззи Келли Осборн тоже не осталась в стороне. В 2024 году ее трансформация «взорвала» таблоиды: ей удалось сбросить 38 килограмм. Но в отличие от матери, Келли в восторге от такого эффекта. Она открыто заявляет, что «Оземпик» — это потрясающе, и не понимает, зачем люди выбирают «скучные тренировки», когда есть такой быстрый и легкий метод. Однако многим фанатам не понравились изменения. Они отметили, что на красной дорожке «Грэмми-2026» ее щеки выглядели настолько впалыми, а фигура — настолько хрупкой и болезненной, что артистку просто не узнавали.
Джессика Симпсон.
После рождения третьего ребенка вес певицы Джессики Симпсон достиг 108 килограмм. Но когда она сбросила до 45 килограмм, пользователи интернета заподозрили ее в уколах «Оземпика». Сама Джессика наотрез отрицает помощь препаратов, а свою худобу объясняет отказом от алкоголя и постоянными кардиотренировками. Однако многие заметили, что ее кожа потеряла тонус, а лицо выглядит уставшим — такой эффект часто бывает от «Оземпика».
Робби Уильямс.
В Голливуде «Оземпиком» увлеклись не только женщины, но и мужчины. Певец Робби Уильямс, похудевший на 12 килограмм, называл препарат «рождественским чудом». Но спустя время врачи диагностировали у него цингу. Препарат настолько отбил аппетит, что певец просто перестал есть. Организм певца перестал получать витамины, посыпались зубы, а кожа приобрела серый оттенок.
Скотт Дисик.
В 2025 году внимательные зрители разглядели в холодильнике звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Скотта Дисика коробки с «Мунджаро» — препаратом, схожим по эффекту с «Оземпиком». Так интернет узнал, почему Дисик так резко похудел. Дисик, поняв, что отпираться бессмысленно, не стал отрицать этого.
В 2022 году Скотт попал в ДТП и из-за травмы сильно набрал вес. По слухам, после этого он буквально зациклился на стройной фигуре. На последних снимках Скотт выглядит настолько истощенным, что фанаты заподозрили тяжелую болезнь. В итоге Дисик и сам испугался своего отражения: по данным инсайдеров, он обратился к нутрициологу, чтобы восстановить здоровье.
Ариана Гранде.
Поклонники отмечают, что за последние несколько лет певица Ариана Гранде изменилась до неузнаваемости. Она никогда не страдала от лишнего веса, но теперь не только серьезно похудела, но и поникла: на красных дорожках почти не улыбается, а порой и еле стоит на ногах. Но кажется, что саму артистку такое положение дел полностью устраивает. Ее так часто критиковали за худобу, что певица записала ролик, где призвала людей отказаться от комментариев в адрес чужой внешности.
Марго Робби.
Актрису Марго Робби тоже заподозрили в приеме «Оземпика» после ее выхода на показе Chanel в Париже. Пользователи социальных сетей заметили, что Робби стала болезненно худой: ее щеки впали, а лицо выглядело изможденным. Однако некоторые посчитали, что изменения во внешности звезды обусловлены диетами и пластической операцией: по их мнению, Робби могла лечь под нож хирурга, чтобы удалить комки Биша — жировые подушечки щек.
Деми Мур.
Внешность актрисы Деми Мур не раз становилась темой для обсуждения в СМИ и соцсетях из-за заметных потерь веса. Пользователи и эксперты связали это с возможным использованием «Оземпика». У Мур заметили выступающие скулы, впалые щеки и обвисшую кожу. Сама актриса предпочитает хранить молчание и не подтверждает догадки поклонников.
Кристина Агилера.
В 2024 году певица Кристина Агилера, долгие годы имевшая пышные формы, внезапно будто стала версией себя из прошлого. Она поразила публику, надев винтажное платье Versace 2003 года, — оно сидело свободнее, чем 20 лет назад. Однако Кристина не признается в использовании инъекций и критикует тех, кто обсуждает ее тело. Но многие фанаты в ужасе: у артистки запавшие глаза, очень тонкая шея и истощенные руки. Комментаторы даже прозвали ее «главным амбассадором “Оземпика”.
Николь Кидман.
В 2025 году актриса Николь Кидман поразила поклонников своей чрезмерно «сухой» фигурой. Появление артистки в открытом платье вызвало волну обсуждений. Зрители отметили явную худобу и низкий процент жировой массы, что особенно бросалось в глаза на отдельных частях тела. Комментаторы писали, что у Николь проявились признаки и «оземпикового лица», и «оземпиковой шеи» одновременно. Многих смутили руки: кожа на сгибах стала особенно дряблой.
