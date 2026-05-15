Полина Гагарина попала на видео с новым возлюбленным

Российская певица Полина Гагарина встречается со своим 36-летним концертным директором Сергеем Сметаниным. Так утверждают журналисты портала Super, который опубликовал видео с прогулкой пары.
На кадрах видно, как молодые люди держатся за руки, обнимаются и оживленно беседуют о чем-то в процессе прогулки возле усадьбы А. Н. Саймонова в Москве.
— Слухи о служебном романе Гагариной со Сметаниным появились давно, но ранее их видели вместе только в рабочей обстановке. Так, 14 марта Super заметил пару за кулисами музыкальной премии «Виктория», где они вели себя довольно сдержанно, — говорится в материале.
Ранее исполнительница впервые показала дочь Мию публике, когда девочке исполнилось шесть лет, и призналась, что долго откладывала этот момент из-за страха за ребенка. Певица рассказала, что опасалась реакции аудитории и возможной критики в адрес дочери.
В феврале Telegram-канал Mash сообщил, что артистка якобы задолжала Федеральной налоговой службе больше 10 миллионов рублей. По данным журналистов, если певица продолжит игнорировать требования налоговой, ей могут заблокировать счета трех компаний.