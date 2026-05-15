На территории барнаульского университета заложили Аллею единства

Каждое высаженное дерево закрепили за студенческим объединением.

Аллею единства заложили на территории Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова (АлтГТУ) в Барнауле в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края.

В акции приняли участие студенты строительно-технологического факультета, в том числе представители разных народов, обучающиеся в АлтГТУ. Вместе они высадили восемь саженцев туи.

Каждое высаженное дерево закрепили за академической группой или студенческим объединением. Так, свои туи появились у студенческого городка, студенческого строительного отряда «Витязь», направлений подготовки факультета и комитета поддержки ветеранов боевых действий факультета.

При этом у каждого дерева есть и символическое значение. Туи олицетворяют дружбу, взаимопомощь, уважение, сотрудничество, традиции, будущее, память и согласие. В дальнейшем факультет планирует продолжить посадки и расширить Аллею единства.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.