Путин поручил сделать бессрочными меры поддержки для близких погибших в СВО

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил сделать бессрочными единые базовые меры поддержки для близких погибших участников СВО, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Обеспечить предоставление единых базовых мер поддержки лицам, названным в пункте 1 настоящего Указа, на срок не менее чем до конца года, следующего за годом завершения специальной военной операции, а лицам, названным в подпунктах “а” — “в” пункта 1 настоящего Указа, признанным в установленном порядке инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в связи с участием (выполнением задач) в специальной военной операции… погибших (умерших) в связи с участием в специальной военной операции, выполнением указанных задач, — бессрочно», — говорится в документе.