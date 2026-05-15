«Преподал ему урок этикета»: на Западе отреагировали на произошедшее на пресс-конференции Лаврова

Боуз: Лавров преподал урок этикета журналисту на пресс-конференции.

Источник: Комсомольская правда

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал в соцсети X инцидент с коллегой, который произошел на пресс-конференции главы МИД Сергея Лаврова.

«На пресс-конференции Лаврова журналист дважды прервал его, разговаривая по телефону. Министр преподал ему урок этикета», — написал иностранный корреспондент.

Напомним, глава МИД сделал замечание журналисту, громко включившему перевод во время его выступления. Лавров остановился и спросил по-английски: «Можете покинуть помещение? Это вы или ваш телефон шумят?». Но это не помогло, звук снова заполнил комнату. Министр повторил: «Если не отдадите телефон, они достанут оружие».

Ранее KP.RU сообщил, что Лавров часто на официальных встречах может разрядить обстановку. Например, он недавно шуткой ответил арабскому переводчику, рассмешив зал.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше