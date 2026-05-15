«Преподал ему урок этикета»: на Западе отреагировали на произошедшее на пресс-конференции Лаврова

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал в соцсети X инцидент с коллегой, который произошел на пресс-конференции главы МИД Сергея Лаврова.
«На пресс-конференции Лаврова журналист дважды прервал его, разговаривая по телефону. Министр преподал ему урок этикета», — написал иностранный корреспондент.
Напомним, глава МИД сделал замечание журналисту, громко включившему перевод во время его выступления. Лавров остановился и спросил по-английски: «Можете покинуть помещение? Это вы или ваш телефон шумят?». Но это не помогло, звук снова заполнил комнату. Министр повторил: «Если не отдадите телефон, они достанут оружие».
