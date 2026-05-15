Эксперт Вольпин: Пауки черные вдовы могут появиться в Подмосковье

Из-за изменения климата в центральных регионах России появляется больше разновидностей насекомых. В связи с этим в Московском регионе может прижиться каракурт — паук из семейства черных вдов. Об этом в пятницу, 15 мая, рассказал исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин.
— В первую очередь ожидаем ещe один вид богомола — боливарию короткокрылую, она уже обычна в Воронежской и Тамбовской областях и может появиться у нас через пять-семь лет. На горизонте 2030-х годов — сольпуга (фаланга), еe локальные популяции подбираются с юга. Самый «тревожный» кандидат — каракурт (вид пауков из рода черных вдов). Пока для него у нас холодновато, — пояснил специалист.
Он отметил, что в связи со сложившейся ситуацией велик риск того, что новые насекомые вытеснят уже существующих: в частности, южная аргиопа агрессивно вытесняет обычных пауков-крестовиков. А богомол занял относительно свободную нишу из-за отсутствия крупных дневных хищников среди насекомых, но давит на местных кузнечиков и саранчу, передает агентство городских новостей «Москва».
По словам заведующего кафедрой зоологии и физиологии Тверского государственного университета Андрея Зиновьева, жители Центральной России могут наткнуться на золотистого шакала. Его замечают в Воронежской, Саратовской, Московской, Ленинградской, Архангельской и Владимирской областях страны.