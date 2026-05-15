Радиостанция «Судного дня» за день дважды передала в эфир слово «мячохлеб»

Радиостанция «Судного дня», также известная как «Жужжалка», удивила слушателей необычным совпадением в пятницу, 5 мая. В эфире станции за дверь дважды прозвучало слово «мячохлеб». Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала «УВБ-76 логи», который отслеживает ее активность.
«У352 80022 МЯЧОХЛЕБ 8679 8735 НЖТИ 39287 МЯЧОХЛЕБ 8679 8735», — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что загадочное послание прозвучало в эфире «Жужжалка» с разницей почти в час. Первое сообщение было сделано в 00:46 по московскому времени, а второе — в 01:56.
Ранее KP.RU сообщал, что радиостанция «Судного дня» вышла в эфир после двухдневного затишья. «Жужжалка» передала послание «рифмоплет», сопровождающееся загадочными буквами и цифрами.