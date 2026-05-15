Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал слухи о наркотической зависимости президента Украины Владимира Зеленского. Трансляция его выступления шла на канале правительства страны в YouTube.
Политик считает, что подозрения в адрес Зеленского возникли не на пустом месте.
— Я считаю, что если что-то публикуется снова и снова, то должен действовать принцип «дыма без огня не бывает», — сказал он.
Фицо также добавил, что не видит причин, почему Словакия не может комментировать и говорить о том, что происходит в медиапространстве.
Бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону призналась, что Зеленский после похода в уборную перед интервью выходил «другим человеком», он был полон энергии. Однако она добавила, что никогда не видела, как президент Украины употребляет наркотики.
13 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Мендель «дала пендель» Зеленскому, намекнув на употребление наркотиков. Дипломат отметила, что во времена его карьеры в кинематографе многие представители индустрии подтверждали, что политик употребляет запрещенные вещества.