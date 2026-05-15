Верховный суд внес законопроект о смягчении наказания за покупку наркотиков

Действующее наказание за покупку наркотиков в крупном размере без цели сбыта (ч. 2 ст. 228 УК РФ) предлагается заменить на срок до 5 лет без нижнего порога. Сейчас виновным за это преступление грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Законопроект предусматривает и снижение ответственности и за покупку в особо крупном размере (ч. 3 ст. 228 УК РФ): вместо срока от 10 до 15 лет — до 10 лет без нижнего предела.