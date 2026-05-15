Верховный суд предложил сократить сроки за крупную покупку наркотиков

В настоящий момент ч. 2 ст. 228 УК России (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств в крупном размере) предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. Ч.3 ст. 228 (те же деяния, но в особо крупном размере) предусматривает лишения свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом до 500 тыс. рублей. Внесенный в Думу законопроект предлагает заменить слова «от трех до десяти» словами «до пяти» во второй части статьи и слова «от десяти до пятнадцати» словами «до десяти» в третьей части.