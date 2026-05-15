Верховный суд предложил сократить сроки за крупную покупку наркотиков

Верховный суд внес в Госдуму законопроект о сокращении срока лишения свободы за покупку наркотиков в крупном и особо крупном размере. Карточка проекта опубликована в электронной базе нижней палаты парламента.
«Принятые в течение последних двух десятилетий изменения уголовноправовых норм о незаконном обороте наркотиков были направлены на усиление ответственности, в том числе на ужесточение санкций и уголовноправовых последствий судимости. Однако проведенный Верховным Судом Российской Федерации анализ судебной практики позволяет сделать вывод об объективной необходимости более взвешенного подхода законодателя к избранию мер ответственности за такие деяния, если они не связаны со сбытом наркотиков», — сказано в пояснительной записке.
В настоящий момент ч. 2 ст. 228 УК России (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств в крупном размере) предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. Ч.3 ст. 228 (те же деяния, но в особо крупном размере) предусматривает лишения свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом до 500 тыс. рублей. Внесенный в Думу законопроект предлагает заменить слова «от трех до десяти» словами «до пяти» во второй части статьи и слова «от десяти до пятнадцати» словами «до десяти» в третьей части.
Незаконный оборот наркотиков без цели сбыта часто совершают лица, нуждающиеся в лечении от наркозависимости, и именно это заболевание становится фактором, побуждающим к преступлению, отмечается в документе. В Верховном суде указали, что если дать таким осужденным возможность пройти лечение от наркомании, это станет важным средством ресоциализации личности и профилактики совершения повторных преступлений.
Законопроект не предусматривает «кардинальной либерализации», но снижает «избыточную репрессию имеющихся норм в отношении ограниченного числа вовлеченных в совершение преступлений лиц, в том числе больных наркоманией, молодежи» и нацелен на гармонизацию регулирования, сказано в пояснительной записке. В случае принятия, законопроект позволит различать ответственность «с учетом всех, в том числе социально значимых, факторов в соответствии с действующими положениями Стратегии государственной антинаркотической политики».
«Полагаю, что принятие законопроекта повысит эффективность государственной антинаркотической политики, а также разрешит имеющиеся проблемы правоприменения», — заявил председатель Верховного суда Игорь Красно в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
В феврале МВД России предложило снизить значения «значительный, крупный и особо крупный размеры» в отношении героина для статей УК, писал ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный ведомством.
В июне 2025 года в России расширили список запрещенных наркотических и психотропных веществ. Так, в перечень попали опасные для жизни и здоровья вещества из числа синтетических каннабиноидов, опиоидов, например флуонитазен, норизотонитазен, гексагидроканнабинол.
Правительство называет наркотики одной из угроз для безопасности России. В Стратегии государственной антинаркотической политики, утвержденной в 2020 году, легализация использования наркотиков в рекреационных целях также называется угрозой.
